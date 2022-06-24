شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز وديزى وعفرتو يجتمعون فى حفل غنائى بموسم جدة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الثلاثي ويجز وديزى وعفرتو غدا السبت 25 يونيو الجاري، حفل غنائي بموسم جدة وذلك على مسرح ليالينا،

المعروف أن آخر أغنيات ويجز كانت "البخت" ، وهي الأغنية التي أثير حولها جدل كبير وأسباب غناء ويجز لهذه الأغنية تحديدًا، حيث تختلف الأغنية نوعًا ما عن الأسلوب الذى امتاز به ويجز، وتألق من خلاله، واكتسب شعبية كبيرة، إلا أن "البخت"، كان لها توجها مختلفًا من ويجز، ومع ذلك حققت النجاح المطلوب.

ويجز

"البخت" أصبحت رسميًا، الأغنية الأكثر استماعًا ومشاهدة على "يوتيوب"، لأعمال ويجز منذ انطلاقته منذ عدة سنوات، حيث حققت الأغنية 100 مليون مشاهدة في 4 شهور، بينما لم تصل أى من أغانيه إلى هذا الرقم من عدد المشاهدات في شهور وسنوات أكثر، ورغم نجاح أغنية "دورك جاي"، إلا أنها حققت 93 مليون مشاهدة في سنتين كاملتين، وأيضا أغنية كيفي كده فقد اكتفت بـ 37 مليون مشاهدة.

"البخت" تدور قصتها حول شاب يحب فتاة، ولكنه حب من طرف واحد، فيبدأ فى التفكير لماذا لا تبادله نفس الحب بنفس القدر.