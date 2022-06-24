شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان وصفوة وخالد كمال أحدث المنضمين لفريق عمل "حرب الجبالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج محمد أسامة تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "حرب الجبالى" بطولة أحمد رزق، الشهر المقبل، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث انتهى من اختيار معظم الفنانين المشاركين في البطولة، وشهدت الأيام الماضية التعاقد مع الفنانين لقاء سويدان وخالد كمال وصفوت للمشاركة في العمل وذلك بعد التعاقد مع عدد من الفنانين في الفترة الماضية.

مسلسل "حرب الجبالى" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه في 3 أجزاء كل جزء من 15 حلقة، والعمل بطولة أحمد رزق، أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، هنادى مهمنا، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وآخرين ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

ويسجل مسلسل "حرب الجبالى" التعاون الثانى على التوالي بين المخرج محمد أسامة والمؤلفة سماح الحريري بعدما قدما مسلسل "أيام" قبل شهر رمضان الماضى، وقام ببطولته حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وندا موسى، جمال عبد الناصر، حجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى، ومحمد مغربى، غريب محمود، سلوى غريب.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، سهير رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين، أما صفوة فتغيب عن التمثيل منذ 4 سنوات حيث شاركت في آخر أعمالها "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع زينة عام 2018.