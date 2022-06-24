شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم دواين جونسون Black Adam أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد شهر أكتوبر المقبل، وتحديدا يوم 21، عرض فيلم النجم دواين جونسون، الشهير بـ ذا روك، Black Adam الذى يجسد فيه شخصية البطل الخارق، ويذهب ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في DC Extended Universe، لتحظي أول صورة للشخصية الجديدة على تفاعل كبير من قبل متابعي ذا روك.

ويشارك دواين جونسون في فيلم "Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم.

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

من أخر أعمال دواين جونسون كان فيلم Jungle Cruise يدور مجموعة من المسافرين ممن يأخذوا زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.