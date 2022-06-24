شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يحيى حفلاً غنائيًا فى السعودية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان طرح النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، مؤخرا أغنية بعنوان "أخذت القلب"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى كلمات أنور المشيرى، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبد العزيز، وتريات تامر فيضى، مكس وماستر جاسم محمد.

فيما حقق عبد المجيد عبد الله نجاح بأغنيته "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".