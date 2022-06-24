شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تحيى حفلاً غنائياً فى أوبرا الإسكندرية 29 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة حنان ماضى حفلاً غنائياً في دار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر يونيو الجارى، ومن المقرر أن تغنى حنان أبرز أغاينها التي اشتهرت بها في فترة التسعينات منها "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش، لتعود حنان لاحياء الحفلات بعد عام من آخر حفلاتها في دار الأوبر المصرية.



حفل حنان ماضى فى اوبرا اسكندرية

وكانت حنان ماضي قد جمهورها الشهر الماضى بظهور تليفزيوني بالحجاب وبررت ذلك بإصابتها بـ أوميكرون ، وتابعت قائلة : "أنا جالي اوميكرون وكنت واخده بالي لكن بنتي واختي اتصابوا بعد ما تعدو منى لكن أنا كنت بموت، ولقيت بعد ذلك شيخ بيتكلم عن الحجاب وانا كان تفكيري تفكير واحدة بتموت واتحجبت وكملت لأنه احلى حاجة حصلت لي وبنتي تفاجأت بقرار الحجاب وسألتني هكمل غناء ولا لا وأنا هكمل".

وأضافت حنان ماضى "الوحش بس الدبابيس وبلاقي الطرحة طارت لو في هوا، وانا اخدت القرار ومحدش يقدر يرجعني عنه أو يراجعني فيه وبعد الحجاب جالي الأغنية في آخر حلقة من أبو العروسة وكنت تعبانة لكن غنيت".

كما كشفت الفنانة حنان ماضي انها كانت تنوي اجراء عملية تجميل، ولكنها تراجعت على الفور، حيث كانت متحمسة لإزالة "اللغد"، ولكن بعد الحجاب ازاحت الفكرة تماماً.

حنان ماضي أكتشفها الموسيقار الكبير عمر خيرت وزوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن بعد أن كانا عازفين كمان في فرقته، وقد شكلت حنان ماضي ثنائياً ناجحاً مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن، ولمعت خلال فترة التسعينات، وقدمت عدة ألبومات ناجحة مثل: عصفور المطر، ليلة عشق، إحساس، وشباك قديم، كما غنت تترات مسلسلات "الوسية" 1990، المال والبنون 1993، قصة الأمس 2008، اللقاء الثاني