شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز ينشر صورة لـ يسرا من كواليس "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المخرج سامح عبد العزيز على حسابه على "فيس بوك" صورة من كواليس فيلم "ليلة العيد" المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الأضحى المبارك المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، فى مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا، وغادة عادل، وريهام عبد الغفور، وعبير صبرى، ونجلاء بدر، وهنادى مهنا، بجانب سيد رجب ومحمود حافظ، وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب من تأليف أحمد عبد الله ، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن النجمة يسرا انتهت من تصوير جميع مشاهدها فى الفيلم وصرحت من قبل لـ"الخليج 365"، أن دورها سيكون مفاجأة للجميع والعمل يناقش جميع قضايا المرأة فى المجتمع فى يوم واحد، وقضايا شائكة أبرزها قضية الختان.

تظهر الفنانة هنادى مهنا فى فيلم "ليلة العيد"، فى دور مغنية تعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من الظروف الصعبة خلال عملها، والتى تكشفها الأحداث التى تدور فى يوم واحد وهو وقفة العيد.