شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم يجسد دور متعهد أفراح فى مسلسل "وش وضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفنان إسلام إبراهيم بدء عرض مسلسل "وش وضهر" المكون من 10 حلقات، يوم الاثنين المقبل الموافق 27 يونيو على إحدى المنصات الرقمية، ويجسد إبراهيم خلال أحداث العمل شخصية عبده صلاح ويعمل متعهد أفراح وراقصات، ويتميز بأنه طيب القلب وسريع الانفعال وتغلب على الشخصية الطابع الكوميدى.

مسلسل "وش وضهر" بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، محمود قابيل، محسن منصور، ميمى جمال، شريف دسوقى، محمد فريد، فدوى عابد وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار شادى عبد الله وأحمد بدوى وإخراج مها أبو عوف، ويظهر إياد نصار خلال العمل شخصية طبيب بشري، فيما تظهر ريهام عبد الغفور بشخصية راقصة معتزلة وتعمل كممرضة.

وقدم إسلام إبراهيم في رمضان الماضى مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.