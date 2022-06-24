شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحرب.. فيلم Jurassic World: Dominion يحصد 117ألف دولار فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم فيلم Jurassic World: Dominion إيرادات في شباك تذاكر السينما في أوكرانيا وصلت إلى 117 ألف دولار وذلك رغم الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ، وذلك وفقا لموقع mojo boxoffice، فيما حقق فيلم Jurassic World: Dominion، إيرادات بقيمة 634 مليون دولار حول العالم.

الفيلم يتناول ظهورالنجم كريس برات، في رحلة بالقارب محفوفة بالمخاطر، ويظهر كريس - الذي يشارك في Jurassic Park للمرة الثالثة بصفته حارس اللعبة الذي تحول إلى بطل أوين جراد.

Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام التي انتظهرا الجمهور لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور،الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشنلاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديوانداوايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودوأثى.



Jurassic World Dominion