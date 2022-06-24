شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الطباخ تصدر بيانا جديدا عن التعاقد مع محمد الشرنوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنتجة سارة الطباخ بأن كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبى مستمرة وصحيحة وسارية وانتقلت جميع التزامات وحقوق العقد إلى الشركة التى تمتلك فيها المنتجة نسبة 90% من حصصها، بينما يمتلك الشرنوبى نسبة 10% منحت له دون مقابل.

وأضافت سارة الطباخ فى بيان، إن المعلومات المذكورة أعلاه طبقًا لعقد التأسيس وطبقا للحكم النهائى الصادر فى الاستئناف المقدم من الشرنوبى والمقيد برقم 2012 لسنة 138 الدائرة (6) استئناف عالى القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 24/5/2022، ويترتب عليه أن الشركة الوكيل الحصرى لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبى وهذه الوكالة تشمل جميع أعماله الفنية وكافة النشاطات الفنية والدعائية والإعلامية.

وتابع البيان: "تنبه الشركة على جميع النقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات) وجميع شركات الإنتاج الفنى بعدم إبرام أيه تعاقدات تحت أى مسمى مع الفنان محمد الشرنوبى إلا من خلال الوكيل الحصرى لكافة أعماله طبقا وتنفيذا لأحكام القضاء.

كما تهيب الشركة بالالتزام بالحكم النهائى علمًا بأن الحكم يشمل حصرية الشركة لكافة الأعمال الفنية المختلفة للفنان محمد الشرنوبى وحال مخالفة ذلك سوف يتخذ محامى الشركة كافة الإجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه مخالفة أحكام القضاء والحفاظ على الشركة وحقوقها تجاه الغير.