مرام البلوشي تخرج من العناية المركزة بعد تعرضها لالتهاب رئوي حاد

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 03:54 صباحاً - طمأنت الاعلامية الكويتية مي العيدان على تحسن الحالة الصحية لمواطنتها الفنانة مرام البلوشي بعد الازمة التي ألمت بها مؤخرا ودخلت بسبب الى العناية المركزة.

ونشرت مي العيدان مقطع فيديو لمرام مع شقيقتها هند وعلقت عليه كاتبة: “الحمدالله له والمنه خروج مرام البلوشي من العنايه المركزه وتم نقلها الى الغرفه الله يتمم شفاءها وترجع تنور بيتها بين اعيالها يارب”.

وكانت قد نُقلت الممثلة الكويتية مرام البلوشي إلى العناية المركّزة إثر تعرّضها لانتكاسة صحّية، حيث كانت تعالج من التهاب في الرئة في المستشفى الأميريّ بالكويت.



ونشرت شقيقتها مي البلوشي صورة لها من غرفة العناية المركّزة وهي على جهاز التنفّس الاصطناعيّ، وطالبت من المتابعين الدعاء لها.

وسبق أن تعرّضت مرام لأزمة صحّية العام الماضي بعدما أصيبت بارتفاع في الأنزيمات. وفي عام 2019 أصيبت بجلطة في القلب أثناء مشاركتها في مسلسل “دفعة القاهرة”، حيث كان يتمّ تصوير المسلسل.