“مش فاهمة السؤال”!.. موقف محرج لشريف عامر مع نجمة مسلسل “وسط البلد”

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يونيو 2022 02:51 صباحاً - استقبل برنامج “يحدث في مصر” الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة “MBC مصر، في العاشرة مساء امس، أبطال وصُناع مُسلسل “وسط البلد”، وذلك بعد عرض 80 حلقة.

وخلال اللقاء طرح عامر على بطلة العمل السؤال التالي: “دايما يبقى في فرق بين دراسته وبين حياته العملية” لتجيبه “انا اسفة مش فاهمة السؤال” ورغم تكراره السؤال مرة اخرى غير انها عادت واكدت انها لم تفهم السؤال.

مسلسل “وسط البلد” يتم تصويره بإشراف المخرج أحمد شفيق، ومعه المخرجين محمد أسامة وأحمد عبدالله صالح، وهو من تأليف فريق كتابة يضم شادي أسعد، شريف يسري، خالد أبو بكر، ابراهيم ربيع، مينا بباوي، عمر الشحّات، أكرم يحيى، تحت إشراف أمين جمال.

وبعد نوبة ضحك لعامر وضيوفه قال مقدم البرنامج: “ده مش احراج ليكي ده احراج لي انا” قبل ان يعود ويطرح السؤال بصيغة مختلفة.



يجمع المسلسل ممثلين من أجيال مختلفة، منهم؛ سميره عبدالعزيز، جمال عبد الناصر، ناصر سيف، فيدرا، سماح السعيد، عصام السقا، سمر علام، سلمى غريب، مازن جمال عبدالناصر، أدهم هاني كمال، زياد هاني كمال، وفاء شوقي، إلهام صفي الدين، هاني سراج، فرح عناني، ندى عادل، شاهيستا سعد، محمود حجّاج، هايدي عبد الخالق، رامي الطمباري، عبدالله أشرف وآخرين. وقد تولى النجم حسين الجسمي غناء شارة المسلسل وكتب كلمات الأغنية أيمن بهجت قمر ولحنها محمود طلعت، والمُسلسل من إنتاج شركة الصدف للإنتاج الفني.