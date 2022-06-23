ويجز وعفرتو يدعمان ديزي في موسم جدة

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

يستعد الرابر المصري ديزي لإحياء حفل جديد يوم السبت المقبل على مسرح ليالينا ضمن موسم جدة، بالمملكة العربية السعودية، ويشاركه في الحفل أشهر مطربي الراب، وهم: ويجز وعفروتو.



ويأتي ذلك الحفل بعد أن تصدر ديزي تريند يوتيوب هذا الأسبوع بـ 3 أغاني جديدة وهي:"ريسك"، "تررن"، "عفاريت"، الذي قام بطرحهم منذ أيام قليلة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وبعض المنصات الموسيقية المعروفة.

وكان ديزي قد تأثر بالراب المغربي وهو ما دفعه لاستكمال مسيرته في الراب، حيث استطاع جذب الانتباه بموسيقته وصوته المختلفان عم ما يقدم من أصوات إلكترونية وأوتوتيون، ويري ديزي ان هذا ما يميزة عن غيره ويحب تقديمه للجمهور.

الجدير بالذكر أنه لم يكن مشوار ديزي سهل داخل عالم الراب حيث وجد دعم كبير من نجوم الهيب هوب مثل: عفروتو وويجز وأحمد جي منذ بدايته حتي أصبح من اكتر النجوم المؤثرين في الراب سين حالياً، و من أشهر اغانيه: "بلوتو - ٢٠٥٠ - اس تي ار ٣ – ترررن".

ومن المنتظر أن يصدر ديزي ألبومه الغنائي الجديد بعنوان 2050، وهو نفس عنوان أغنيته الشهيرة، حيث يرى أن أعماله تسبق الزمن الحالي، وسوف يتم فهمها بشكل أكبر في المستقبل، لذلك يحاول تقديم كل ما هو جديد ليسبق الواقع الحالي، والالبوم مكون من 14 تراك، طرح منهم حتى الآن 6 أغاني، وجاري تجهيز عدد أخر سوف يتم طرحهم علي أوقات متفرقة.