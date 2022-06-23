سارة الطباخ تحذر من التعامل مع الشرنوبي دون الرجوع لشركتها

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

أصدرت المنتجة سارة الطباخ بيانا صحفيا منذ قليل، توضح من خلاله تطورات أزمتها مع المطرب محمد الشرنوبي، مؤكدة أنه تابع لشركتها إيرث برودكشن.



وقالت سارة الطباخ في البيان الذي أصدرته منذ قليل: تعلن شركة إيرث برودكشن التي تمثلها المنتجة سارة الطباخ، بصفتها رئيس مجلس الإدارة، بأن كافة الحقوق والإلتزامات المترتبة على العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي مستمرة وصحيحة وسارة، وانتقلت جميع الإلتزامات وحقوق العقد إلى شركة إيرث برودكشن منذ نشأتها في 23/5/2018، والتي تمتلك فيها المنتجة سارة الطباخ نسبة 90% من حصص الشركة ويمتلك السيد محمد الشرنوبي 10% منحت له دون مقابل طبقا لعقد التأسيس وطبقا للحكم النهائي الصادر في الاستئناف المقدم من الفنان محمد الشرنوبي، والمقيد برقم 2012 لسنة 138 الدائرة 6 استئناف عالي القاهرة مأمورة الجيزة الصادر بتاريخ 24/5/2022.

وتابع البيان: شركة إيرث برودكشن هي الوكيل الحصري لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبي وهذه الوكالة تشمل جميع أعماله الفنية وكافة النشاطات الفنية والدعائية والإعلامية.

وأضاف البيان: وتنبه الشركة على جميع النقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات، وجميع شركات الإنتاج الفني بعدم إبرام أي تعاقدات تحت أي مسمى مع الفنان محمد الشرنوبي إلا من خلال الوكيل الحصري لكافة أعماله وهي شركة إيرث برودكشن طبقًًا وتنفيذا لأحكام القضاء.

واختتم البيان: وتهيب شركة إيرث برودكشن الكافة بالإلتزام بالحكم النهائي علما بأن الحكم يشمل حصرية الشركة لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبي وفي حالة مخالفة ذلك سيتحذ مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش الإجراءات القانونية تجاه من يخالف أحكام القضاء والحفاظ على الشركة وحقوقها تجاة الغير.