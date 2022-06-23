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شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة صيفة سارة الشامي تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022
شاركت الفنانة سارة الشامي متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سارة بإطلالة صيفية، حيث بدت وهي ترتدي فستان فستان باللون البيج، واعتمدت على تسريحة الشعر الذيل الحصان.
والجدير بالذكر إن أخر أعمال سارة الشامي مسلسل “وجوه”، الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة حنان مطاوع، عابد عناني، حسني شتا، وآخرون.