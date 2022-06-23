“صراع مجهول الأسباب”.. أنجلينا جولي تقدّم الإرشادات لـ سلمى حايك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أمس الأربعاء، في روما وهي تخوض تجربة الإخراج من جديد وتقدّم الارشادات للنّجمة سلمى حايك.

وعادت جولي إلى عالم الدّراما، إلاّ أنّها لم تقف هذه المرّة أمام عدسة الكاميرا بل ظهرت خلف الكواليس مخرجةً لفيلم “بدون دمّ” الذي يتم تصويره حاليًّا في روما.

ونشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانيّة الأربعاء، صورًا للممثّلة أنجلينا جولي وهي تُخرِج الفيلم الدّرامي “بدون دمّ” في منطقة قريبة من الكولوسيوم الشّهير في العاصمة الإيطاليّة روما. وظهرت جولي وهي تقدّم نصائحَ للممثّلة اللبنانيّة الأصل سلمى حايك.

وبدت جولي أنيقة في موقع التّصوير، إذ ارتدت قميصاً مريحاً وبنطالاً واسعاً. وغلب الأبيض على إطلالتها المميزة التي زيّنتها بنظاراتٍ شمسيّة وقبعة من القشّ.

أمّا النّجمة سلمى حايك، فتألّقت على أدراج المدينة بفستانٍ مخمليّ أسود اللّون فوقه معطف أبيض، ثمّ بدّلت ثيابها استعداداً لتصوير مشاهد جديدة فارتدت ثوباً مخمليّاً آخر أسود الّون، عليه أزرار على طول الصّدر كما زينت رقبتها بعقدٍ أنيقٍ من اللؤلؤ.

والمعروف أنّ قصّة فيلم “بدون دمّ” مبنيّة على رواية الكاتب الإيطالي أليساندرو وباريكو التي تدور أحداثها عقب “صراع مجهول الأسباب”. ويزعم أنّ الفيلم يكشف حقائق عالمية حول الحروب والصّدمات والذاكرة والشّفاء.

وعقب الإعلان عن الفيلم، صرّحت جولي: “يشرّفني أن أكون في إيطاليا لإظهار هذه المّادة الاستثنائيّة من خلال الفيلم كما ويشرّفني أن يؤمنني أليكساندرو باريكو على أقلمة كتابه بما فيه من شعر فريد وعواطف ونظرة خاصة تجاه الحرب وأسئلة حول الأمور التي نبحث عنها بعد الصّدمة أو الخسارة أو الظّلم”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التّجربة هي الأولى لجولي كمخرجة منذ 5 سنوات وقد أقدمت الممثّلة على هذه الخطوة بعدما كشف زوجها السّابق الممثّل براد بيت عن أسلوب حياته الجديد الذي يقوم على تحسين صحّته والاقلاع عن التّدخين.