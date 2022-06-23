الشريك السابق لجورج مايكل يكسر صمته: توقعنا جميعاً موته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف كيني غوس، شريك المغني الراحل جورج مايكل السابق، عن تفاصيل علاقتهما وعن المخاوف التي ساورته حول صحته التي تدهورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وأدت إلى وفاته عام 2016 بعد معاناة من مرض في القلب.

وفي أحدث مقابلة له مع المذيع الشهير بيرس مورغان، شرح غوس أنه كان قلقاً على مايكل خلال فترة علاقتهما التي دامت من عام 1996 حتى عام 2009 بسبب تعاطيه المخدرات وإدمانه على الكحول.

واسترجع غوس تفاصيل علاقته بالمغني الشهير موضحاً أنه كان يخاف على عليه رغم انزعاجه من ذلك، وتابع: “توقعنا جميعاً أن يموت، أمضيت فترة طويلة من علاقتنا أشعر بالقلق حول صحته”.

وليصف حالته آنذاك، استعان بجملة من أغانيه “يمكنني رؤية ذلك في عينيك، عندما تنظر إليّ، ويمزق الأمر روحي” مشيراً إلى إنه لم يعرف ما كان عليه القيام به في ذلك الوقت.

وشرح غوس أن جورج كان دائماً يقول إنه أنقذ حياته وقد حاول فعلاً القيام بذلك. وأضاف: “إنه من أكثر الأشخاص الصادقين الذين قابلتهم على الإطلاق، يستطيع الجميع معرفة الحقيقة منه”.

وشرح كيني أن جورج كان غير واثق من شكله ولم يعتبر نفسه وسيماً ولكنه كان يعرف جيداً أنه موهوب وكاتب أغانٍ مميز. وكشف أن جورج اختاره ليكون شريكه في العلن في محاولة لإرضاء والدته لأنه يمتلك العديد من أوجه التشابه معها.

يذكر أن جورج مايكل حاول لسنوات طويلة التوقف عن تعاطي المخدّرات وفشل، وقد سبب له الحصول على المخدّرات بطريقة سهلة العديد من المشاكل الصحية وأوصله إلى الموت.

ويشار إلى أن اسم المغني لمع في تاريخ الموسيقى البريطانية عام 1982 لكونه أحد أفراد فرقة “Wham”، وقد حقق المغني أكبر إنجازاته الموسيقية في ألبوم “Faith” الذي باع 21 مليون نسخة حول العالم.