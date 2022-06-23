بيونسيه تطرح الأغنية الأولى من ألبوم Renaissance.. وتتصدر الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت النجمة العالمية بيونسيه مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أغنيتها الجديدة “Break My Soul” من ألبومها الجديد “Renaissance”النهضة.

وكشفت بيونسيه عن أغنيتها الأولى في الألبوم بفيديو بكلمات فقط، وقدمت محتوى حماسياً وموسيقى إيقاعية مع اقتراب طرح ألبومها الجديد الشهر المقبل.

وقد كشفت شركة “آبل” عن احتواء الألبوم على 16 أغنية جديدة، ولم تصرح حتى الآن عن عناوين الأغاني الجديدة سوى أغنيتها الأولى.

وحددت الفنانة يوم 29 تموز (يوليو) المقبل لطرح الألبوم، بعد 6 سنوات من ألبومها الأخير Lemonade في عام 2016.

ويشار إلى أن بيونسيه قد كشفت عن الألبوم العام الماضي في مقابلة مع مجلة “هاربر بزار”، موضحةً أن ألبومها الجديد سيمثل “نهضة”، لا سيما بعد الفترة الصعبة التي مر بها العالم بعد وباء فيروس كورونا.

وتابعت: “مع العزلة والظلم من العام الماضي، أعتقد أننا جميعاً مستعدون للهروب والسفر والحب والضحك مرة أخرى”. وأضافت: “أشعر بنهضة ناشئة، وأريد أن أكون جزءاً من هذا الهروب بأي طريقة ممكنة”.

ورغم أن الفنانة لم تصدر أي ألبومات في الأعوام الستة الماضية، إلا أنها تعاونت مع زوجها جاي زي في “إفريثينغ إيز لوف” عام 2018. وأصدرت ألبوماً حياً تضمن لقطات من أدائها اللافت في مهرجان كوتشيلا سنة 2018، والذي صُنف من أهم عروض المهرجانات على الإطلاق.