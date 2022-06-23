شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يطرح "سداح مداح" أول أغانى ألبوم "الحب" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد نور، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سداح مداح" على "يوتيوب"، وهى أولى أغانى ألبومه الجديد "الحب"، والذي من المقرر طرحه خلال موسم الصيف الحالى، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع اسلام ساسو ، وميكس وماستر ياسر أنور وتم تصويرها على طريقه الفيديو كليب من كواليس فيلمه الجديد "الحب بتفاصيله"، إخراج محمد حمدى.

ويخوض الفنان محمد نور أولى بطولاته المطلقة في السينما، من خلال فيلم بعنوان "الحب بتفاصيله"، والذى انتهى من تصويره مابين مصر والبحرين..

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأه مسئولا عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.