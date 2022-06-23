شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يطرح برومو أغنية "ياتى ياتى" بتوقيع توما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب دياب برومو أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ياتى ياتى"، على "يوتيوب"، والأغنية من تأليف محمد عبد النبى، وألحان غريب وتوزيع توما، وإنتاج وليد منصور.

وكان دياب قد طرح منذ فترة أغنية "يا ساتر"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، من إنتاج وليد منصور، وتعد أغنية "ياتى ياتى"، هى التعاون الثانى بين دياب ومنصور.

كما طرح دياب مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتى انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبُعد عن الضغوط والمشكلات.