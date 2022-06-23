شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم The Gray Man بدور العرض السينمائية المصرية 13 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيتفلكس عن طرح فيلمها الجديد The Gray Man بدور العرض السينمائية بجمهورية مصر العربية يوم 13 يوليو المقبل، وذلك حرصا منها علي أن يستمتع الجمهور بتجربة الفيلم الملىء بالأكشن والإثارة بدور العرض السينمائية، مؤكدة أن تجربة السينما تظل فريدة ومهمة وينبغي الحفاظ عليها وحث الجمهور علي الاستمتاع بأحداث الفيلم والمؤثرات البصرية والسمعية.

أحداث الفيلم مستوحاة من الكتاب الاول من سلسلة كتب The Gray Man لمارك جريني والتي صدرت عام 2009 وتصل إلى 6 كتب، وكتب له السيناريو والحوار جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، ويقوم ببطولة الفيلم رايان جوسلينج، وكريس إيفانز، وآنا دي أرماس، وجيسيكا هينويك، واجنر مورا، ودانوش، وبيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، ريج جان بايدج، جوليا باترز، إمي إيكواكور، سكوت هاز، ويجمع فيلم الجاسوسية، الشقيقان جو وأنتوني روسو، مخرجي سلسلة أفنجرز.

وحول اختيار فريق العمل أكد المخرج أنتوني روسو" إن اختيار كاست الفيلم هي خطوة من أكثر الأمور المهمة والحرجة في أي عمل، فعلى الرغم من كثرة عدد الممثلين المشاركين في العمل، إلا إننا كنا نريد ممثلين يجلبون بعض الصدق للشخصيات، ولن نكون أكثر حظا للعمل مع الممثلين الذين حصلنا عليهم في هذا العمل، فلقد كان أمرا مهما لأنه عالم ملئ بالكثير من الشخصيات الفريدة وكنا بحاجة إلي فريق عمل علي هذا المستوى لتحقيق الرؤية للعالم الذي كنا نصنعه في The Gray Man، ولذلك كان لابد للجمهور من مشاهدة الفيلم على شاشات السينما أولا، حتي يرون تفاصيل تلك الشخصيات بوضوح".

وتدور أحداث الفيلم كما أكد المخرج جو روس أن الرجل الرمادي شخصية غامضة بشكل لا يصدق لها ماض شديد السرية، فهو في جوهره شبح، وظيفته هي الاختفاء علي مرأى من الجميع، من خلال عميل وكالة المخابرات المركزية كورت جينترى -الذي يقوم بدوره رايان جوسلينج- والمعروف أيضاً باسم Sierra Six، وتم انتزاعه من سجن فيدرالى وتجنيده من قبل المسئول عنه، وهو دونالد فيتزروي - الذي يقوم بدوره بيلي بوب ثورنتون- وهو قاتل مرتزق يتمتع بمهارات عالية ومعتمد من وكالة المخابرات المركزية، ولكن تنقلب الطاولة حيث يصبح هو الهدف، ويطارده لويد هانسن -الذي يقوم بدوره كريس إيفانز- في جميع أنحاء العالم، وهو زميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، والذي لن يتوقف عن أي شيء لقتله، بمساعدة العميلة داني ميراندا – الذي تقوم بدورها الممثلة آنا دي أرماس- التي تحمي ظهره.

وصرًح المخرج جو روسو، أن الفيلم يحتمل طرح أجزاء أخرى، لأن العمل الذي سيقدمه هو جزء من سلسلة، وأنه لن يجيب عن كل الأسئلة في هذا الفيلم، ولكن سيترك بعض الاحتمالات مفتوحة لأعمال مستقبلية، قائلا " الفيلم لن يجيب على كل سؤال قد يكون لدى الجماهير لأننا نريد ترك مساحة للأجزاء المستقبلية، فما نفعله في The Gray Man مختلف، فيمكن أن يتابع الجمهور شخصيات اخري في الأجزاء القادمة، وإن كان الفيلم سينتهي ولدى الجمهور قصة كاملة، ولكن لا يزال لديه أسئلة حول الكون الأوسع، وأعتقد أن هذه طريقة واحدة لكسر النموذج قليلاً، وهي عدم إعطاء كل شيء للجمهور في فيلم واحد، ليس لدينا سرد مغلق، لدينا قصة مفتوحة تكون مثل فصل في كتاب".

يذكر أن الفيلم تم تصويره مابين التشيك وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ تصويره في الفترة من 15 مارس وحتي 22 يوليو 2021، وكان من المفترض بدء التصوير في يناير 2020، ولكن مع إنتشار فيروس كورونا تم تأجيل التصوير إلي 2021 في لونج بيتش بلوس أنجلوس، وسيتم طرح العمل أولا بدور العرض بداية من يوم 13 يوليو المقبل فى بعض دور العرض فى مصر، ويوم 14 يوليو فى المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.















