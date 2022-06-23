شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "فيرا" الروسية تحيى حفلا بالقاهرة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف البيت الروسى بالقاهرة الحفل الموسيقى الأول لفرقة "فيرا" العازفين المنفردين التابعة لفرقة موسكو، بقيادة الفنان "أليكسى بوزاكوف" وذلك فى السابعة مساء السبت 25 يونيو الجارى على مسرح تشيكوفسكى بمقر المركز بالدقى.

من جانبه رحب "مراد جاتين" مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، بزيارة فرقة "فيرا" إلى مصر، مؤكداً أنها فرصة طيبة لتقديم الأغانى الروحية والشعبية الشهيرة فى روسيا، لافتاً الى أنه ستتم دعوة عدد من المؤسسات الثقافية والدينية لحضور الحفل لإتاحة الفرصة للأصدقاء المصريين للمزيد من التعرف على التراث الفنى والثقافى الروسى.

كما أشارت "يفيجينيا كوزنيتسوفا" المدير الفنى للفرقة، الى أن فرقة "فيرا" تم تأسيسها عام 2018 تحت رعاية الكنيسة الروسية وتتكون من مجموعة من شباب الأوبرا والفرقة لا يقودها مايسترو وتعتمد على الأداء الجماعى، وأكدت "يفيجينيا" على سعادتهم بتقديم أولى عروضهم أمام الجمهور المصرى المشهور بالحس الفنى الرفيع.

يُذكر أنه سيتم خلال الحفل تقديم عدد من الأغنيات الدينية الروحية الى جانب الأغانى الشعبية الشهيرة للفلكلور الروسى.