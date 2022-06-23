شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كريم قاسم من كواليس فيلم "حظك اليوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان كريم قاسم صورًا على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تجمعه بالمخرج أسامة عرابى وجلال الزكى مدير التصوير من كواليس فيلمه "حظك اليوم".

أحداث الفيلم تدور فى ليلة واحدة، وتقع الكثير من المخاطر والمغامرات التى يخوضها من أجل إنقاذ نفسه وأصدقائه، ويشارك فى بطولة الفيلم؛ هدى المفتى، طه دسوقى، مراد مكرم، مروان يونس، فاتن واصل، تأليف أحمد البيلى وإخراج أسامة عرابى.

وشارك مؤخرًا النجم كريم قاسم فى مهرجان روتردام للفيلم العربى من خلال فيلم "خط فى دائرة" للمخرج محسن عبد الغنى، وكان قد حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائى قصير من المهرجان القومى للسينما المصرية.

وشارك كريم قاسم فى موسم رمضان 2022 بمسلسل "يوتيرن" أمام ريهام حجاج، وخاض تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذى نافس به فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث حظى بعرضه العالمى الأول.