شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل بن ستيلر يروى تفاصيل لقائه بالرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بكييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الأمريكي بن ستيلر عن المشاهد التي شهدها خلال وجوده في أوكرانيا التي تمزقها الحرب، ووصفها ستيلر بالـ المؤلمة والصادمة، وأكثر مما نشاهده في أي فيلم سينمائي، وفقا لموقع BBC.

وكان قد التقى ستيلر بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف، بصفته سفيراً للنوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، أكد ستيلر لـ الرئيس زيلينسكي أنه يعتبره بطل وأشاد بعمله السابق في التمثيل.

وصرح ستيلر لـ BBC قائلا:" هذه هي أول مرة أذهب فيها إلى منطقة تشهد حربا أو صراعا، لكن الأمر غريب، أنك عندما تسير بالسيارة داخل البلاد، وخاصة في غرب البلاد، لا تشعر بوجود الحرب، إلا من خلال حظر التجوال أثناء الليل حيث يسود الهدوء ويصبح الوضع مخيفاً".

وأضاف ستيلر قائلا: "يحاول المواطنين في لفيف أن يعودون لممارسة حياتهم من جديد، ولكن عندما تقترب أكثر فأكثر من كييف، وتدخل شرق البلاد، تبدأ برؤية الحواجز على الطرقات، وهذا يعد أمر صادم خاصة عندما تكون هذه أول مرة نشاهد مثل هذه الأشياء".

وأنهى ستيلر حديثه قائلا: "أنا ممثل، وبالتالي فإن أول شيء يخطر ببالي هو الأمر يشبه الفيلم السينمائي، لكن ما رأيته كان أكبر من الأفلام وهو حقيقي، وبالتالي فـ هو أمر مؤلم".