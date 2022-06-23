هاني شاكر يهدّد حسن شاكوش بالعقاب الشديد.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هدّد نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري هاني شاكر مغنّي المهرجانات حسن شاكوش بالعقاب الشديد، إذ افتعل المشاكل من جديد.

وقال شاكر خلال لقائه في برنامج “مصر جديدة” المُذاع على قناة “إي تي سي”: “أتمنى إن حسن شاكوش ما يعملش مشاكل تاني وتبقى دي آخر مشكلة في حياته ومسيرته الفنية”.

وأضاف: “لو حسن شاكوش غلط تاني هيتعاقب، ولكن هو الفترة اللي فاتت قدّم أكتر من مرة اعتذار لنقابة الموسيقيين وطلع عمل فيديوهات واعتذر لزملائه عازفي الإيقاع على الكلام اللي قاله وقت مشكلته على المسرح، وعفا الله عما سلف، وما حدّش بيتعاقب طول العمر، وهو أتوقف حوالى 9 شهور. مش عايزين ندبح حد ولا نؤذي حد في فنه وشغله، وكافية فترة إيقاف حسن شاكوش، ومش هينفع أوقّفه عن الفن طول العمر، وأحترم الأعضاء اللي وافقوا معايا على منح تصريح لشاكوش واحترامي الكامل للرافضين عودته”.

وفي سياق آخر، كشف هاني شاكر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو قائلاً: “محمد الحلو خرج من مستشفى عين شمس التخصصي وبيتابع مع طبيبه الخاص العلاج اللي هيحصل عليه بعد العملية الجراحية التي غيّر فيها 6 شرايين من الساقين. ونتمنى له الشفاء والعافية”.