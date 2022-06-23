أشرف زكي وروجينا يردّان.. ما علاقة الأعمال الفنية بمقتل نيرة شرف؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا على الاتّهامات التي طاولت الأعمال الفنية، لا سيما تلك التي تتضمن “البلطجة”، بالتحريض على أعمال العنف بعد قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة شرف.

وقال زكي: “من أول ما اتخلق الفن وهو في الكلام ده هو الفن السبب يعني لا الفن بريء طبعاً وإذا كان بدوّروا على شمّاعة فيعني الفن بريء”.

وأضاف: “وهو أيام أفلام أستاذ محمود المليجي وأستاذ فريد شوقي كلهم عملوا أدوار شر ويمكن السوشيال ميديا والانتشار السريع كل ده أثّر”.

أما روجينا فقالت: “الفن هو مرآة الواقع يرصد ما يحدث في المجتمع ودي وظيفة الفن إن نقول مجتمعنا في إيه ونحط إيدينا عليه ونحاول نحط المشاكل أو نشوفلها حلول جذرية”.