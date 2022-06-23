نجل فضل شاكر يخطف أنظار المتابعين في أحدث ظهور له لإعلانه عن هذا الأمر

كتب امير فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 05:55 مساءً - تعاقد المطرب الشاب ” محمد فضل شاكر ” نجل الفنان اللبناني ” فضل شاكر ” مع المنتج ” حمدي بدر ” لإنتاج أغنيته الجديدة (لما لما) والتي يستعد لطرحها قريبا .
حيث انتهى محمد فضل شاكر من تنفيذ وتسجيل أغنيته (لما لما) والتي ستكون باللهجة المصرية، وهي من كلمات محمود سليم وألحان تيم علي وتوزيع مجد ضاهر .
ومن المقرر أن يسافر المطرب محمد فضل شاكر إلى لبنان خلال الساعات المُقبلة لتصوير ڤيديو كليب أغنيته الجديدة .
وانتهى محمد فضل شاكر مؤخرًا خلال فترة تواجده في مصر من اختيار وتسجيل عدة أغاني باللهجة المصرية استعداداً لطرحهم بالإضافة إلى رغبته في طرح أغنيتين آخرتين باللهجة اللبنانية .
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