نجم برنامج ” إكس فاكتور ” يُفجع بوفاة خطيبته قبل ساعات من زفافهما

كتب امير فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 05:55 مساءً - أعلن ” توم مان ” نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية إكس فاكتور والذي شارك به في عام 2014 ضمن فرقة “ستيريو كيكس” عن وفاة خطيبته ” دانييل هامبسون ” قبل ساعات من حفل زفافهما .

فكتب توم مان في منشور له عبر حسابه على تطبيق إنستجرام : ” لا أصدق أنني أكتب هذه الكلمات، لكن حبيبتي داني، كل شيء بالنسبة لي وأكثر، حب حياتي مات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت ” .

وتابع : ” فيما كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في حياتنا انتهى بحسرة لا رجعة فيها وكسر قلب لا يمكن جبره .. أشعر وكأنني ذرفت محيطا من الدموع ” .

وأضاف نجم برنامج إكس فاكتور : ” لم نتمكن حتى من الوصول إلى مكان تبادل عهود الزواج في الكنيسة أو أن نقولها أو أن نرقص رقصتنا الأولى ” .

وواصل : ” لكنني أعلم أنكِ كنت عالمي بالكامل وأفضل شيء حدث على الإطلاق بالنسبة لي دانييل .. سأرتدي هذا الخاتم الذي كان من المفترض أن أرتديه دائماً كدليل على حبّي غير المشروط لكِ ” .

وعن إبنهما ” بوي ” قال توم مان : ” أعلم أنني بحاجة لاستخدام أي قوة يمكنني حشدها من أجل طفلنا الصغير .. أعدك بأنني سأفعل كل ما بوسعي لتربيته بالطريقة التي أردناها دائماً .. أعدك بأنه سيعرف كم كانت أمه رائعة .. أعدك أن أجعلك فخورة جدا ” .

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الثنائي توم مان ودانييل هامبسون كان قد احتفلا بخطوبتهما في شهر أغسطس من عام 2020 واضطرا إلى تأجيل حفل زفافهما مرتين بسبب جائحة كورونا .