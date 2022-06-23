شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح البوسترات الرسمية لفيلم "بحبك" قبل عرضه 7 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "بحبك" والذى تصدره بمشاركة الفنانين المشاركين في البطولة، كما طرح كذلك البوسترات المنفردة والتي تصدرها كل بطل من الأبطال، وذلك ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالعمل، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي قبل أسبوعين وذلك تميهداً لطرح الفيلم يوم 7 يوليو المقبل.

وينافس تامر حسنى في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى يشهد عرض بجانب "بحبك"، أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"عمهم" بطولة محمد أمام ومحمد سلام وهدى المفتى وأيتن عامر وباسم سمرة وسيد رجب وإخراج حسين المنباوى، وفيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.

وأحيا تامر حسنى حفلاً غنائياً في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضى، وغنى أشهر أغانيه وجمع فيها بين القديم والجديد، ورحب الجمهور بتامر ترحيبا حارًا، الذي شكر تواجدهم وحماسهم وشراء التذاكر وشارك تامر فرقته الموسيقية وفرقة استعراضية إضافة المزيد من الإثارة على المسرح.

وقال تامر حسنى على هامش الحفل:"فى كل مرة أغني بها أقول إنها أجمل حفلة، واليوم هي الأجمل، دائما الجمهور السعودى لا يعطيني فرصة في اختيار الأجمل لأن تواجده دائما هو ما يزيد الحفل جمالا، لدرجة أني لم أكن أريد النزول عن المسرح"، وشكر الفنان تامر حسني هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، وموسم جدة على الدعوة".



البوستر الرسمى لفيلم بحبك



تامر حسنى وهنا الزاهد وهدى المفتى



تامر حسنى وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة



تامر حسنى



هنا الزاهد





حمدى الميرغنى



هدى المفتى