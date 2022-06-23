شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "ليه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، حيث كشف عنها من خلال حساب انستجرام الخاص به، وعلق علي الفيديو بـ " جديدنا ليه..إيه اللي كدا قسّاك وخلاك غيرت كل كلامك ليه ؟!..يعني اللي قلتُه ده كله أنساه..قصدك ضحكت عليّا بيه"، وأضاف الجسمي أن الأغنية من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماسترهاني محروس.

ويحيى الفنان حسين الجسمى حفلا غنائيا بأحد فنادق القاهرة يوم 30 يونيو المقبل، وهذا بعد غياب ما يقرب من عام عن إحيائه حفلات بمصر، حيث كان آخر حفل له يوم 7 أكتوبر 2021، ويقدم الجسمى بالحفل باقة من أغانيه التى اشتهر بها فى العالم العربى منها "الساعة 6" و"بحبك وحشتينى"و"أما براوة"و"لقيت الطبطبة"، وغيرها من الأغانى.

حسين الجسمى طرح خلال الفترة الماضية أغنية جديدة من أشعار ولى عهد دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهى بعنوان أغنية "طير المحبة".

وكان سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية: "أمى جنة الله يقول.. أمى علمتنى الأصول.. أمى بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمى أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من إيديها.. شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحجيها.. ما أقلك.. أمى كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمى عين وبليّا عين شلون