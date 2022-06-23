شكرا لقرائتكم خبر عن غادة إبراهيم سيدة فاشلة فى دراستها ضمن أحداث مسرحية "تعالى بالحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفنانة غادة إبراهيم بروفات مسرحيتها الجديدة "تعالى بالحب" التي تعاقدت عليها أوائل شهر مايو الماضى، وبدأت بروفات ترابيزة مع فنانى العمل والمخرج والمؤلف، وبعد اكتمال باقي فنانى العمل انتقلت البروفات على مسرح ريفولى بوسط البلد ومن المقرر بدء عرضها في موسم الصيف على مسرح جلال الشرقاوى أوائل شهر أغسطس المقبل.

مسرحية "تعالى بالحب" تأليف مودى الشاعرى، وإخراج أحمد كامل، وتحمل الطابع الإستعراضى الغنائى وبطولة كل من الفنانة غادة إبراهيم والمطرب حمدى بتشان والمطربة ليلة عامر ومودى الشاعرى ونيفين الكردى والطفلة حلا الحلوجى ومجموعة من نجوم الشباب كما تضم المسرحية إثنان من أصحاب الهمم ذوى القدرات الخاصة الكفيف الموهوب محمود أنور الذى يغنى ويعزف العود والقعيدة الموهوبة أمل أبو الفتوح بطلة مصر والعرب في الكاراتيه 2018.

تدور أحداث المسرحية في إطار استعراضى غنائي كوميدى وتناقش عدة محاور منها مأساة الأهالى في الدروس الخصوصية وعدم ذهاب الأبناء لهذه الدروس والجلوس على المقاهى وظاهرة التدخين منذ الصغر وظاهرة أطفال الشوارع وغيرها من المشكلات الرئيسية في الحياة.