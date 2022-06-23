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محمد عادل إمام ينشر 10بوسترات ترويجية لفيلم "عمهم" .. صور

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد عادل إمام عن بوسترات جديدة لفيلمه "عمهم" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وظهر كل أبطال الفيلم علي بوستر منفرد، وعلق محمد عادل إمام علي البوسترات التي نشرها من خلال حساب إنستجرام الخاص به بـ " أبطال فيلم عمهم٧ / ٧ بجميع سينمات مصر و٢١ / ٧ بجميع سينمات الخليج و الوطن العربي انتظروا الإعلان الرسمي يوم الجمعة إن شاء الله".

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وكان النجم محمد عادل إمام قد نشر على صفحته الخاصة بانستجرام  البوستر التشويقى لفيلمه الجديد "عمهم" معلقا: "توكلنا على الله  فيلم عمهم فى موسم عيد الأضحى  بإذن الله  تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولته مع محمد إمام، كل من  سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر".

كانت آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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