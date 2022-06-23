شكرا لقرائتكم خبر عن لما المصريين يعلموا الأمريكان "الزغروطة".. شاهد كورال شيكاغو .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد بمصر حاليا ومنذ عدة أيام كورال شيكاغو ، والذى تم تأسيسه هناك كنوعا من الوحدة بين أصحاب البشرة البيضاء والسوداء، لذلك كان الهدف الرئيسى أن يجمع هذا الكورال أطفال من الفئتين، وجميعهم من الأمريكان.

الكورال أحيا عدة حفلات خلال الأيام الماضية بين دار الأوبرا المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة المطربة نسمة محجوب، حيث شاركوها في تقديم عدد من أغنياتها، منها الأغنية الوطنية "يامحروسة"، التي قدمتها محجوب مؤخرا في عدد من المناسبات الوطنية، كما شارك الكورال الأمريكي نسمة في غناء النشيد الوطنى في مشهد عظيم أدى إلى ارتفاع أصوات الصيحات داخل دار الأوبرا المصرية وبعدها أسوار الجامعة الأمريكية.

وفى مشهد طريف من حفل االكورال داخل الجامعة الأمريكية أمس، والذى حضره عدد من سيدات المجتمع والإعلام منهن مذيعات النشرات الأجنبية الإعلامية منى سويلم، قامت سوزان المرسى مدير الكورال بمخاطبة الكورال كى يقوم بأداء "زغروطة" قبل الحفل على الطريقة المصرية، التي أضحكت جميع الحضور.

ويستكمل الكورال الأمريكي نشاطه الغنائى بمصر، حيث سيحيى حفل غنائى بمكتبة الإسكندرية يوم 28 يونيو الجارى بمحافظة الإسكندرية.



الكاتب الصحفى عمرو صحصاح والإعلامية منى وسيلم وسوازن المرسى المدير الإدارى لكورال شيكاغو للأطفال



كورال شيكاغو للأطفال فى أحد حفلاته



كورال شيكاغو للأطفال فى أحد حفلاته2