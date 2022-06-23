تامر حسني : ” اللي طلبته من ربنا حصل “

كتب امير فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 03:50 مساءً - أعرب الفنان ” تامر حسني ” عن سعادته باستعانة مجموعة من طلاب الجامعة بأغنية له ضمن مشروع تخرجهم مشيرا إلى أنه دائما ما كان يتمنى حدوث مثل هذا الأمر وأن تلهم أعماله الشباب وغيرهم ويصل إليهم المقصود منها وهو ما تحقق بالفعل .

فنشر تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام مقطع فيديو ظهر به مشروع التخرج أثناء عرضه وفي الخلفية أنغام أغنيته (الموضوع فيك) .

وكتب في تعليقه على المقطع : ” فرحة عمري لما شباب عظيم من شباب مصر الواعد يستوحى مشروع تخرجه أو يقتدي بأغنية ليا زي الموضوع فيك أو مش تمثال أو قد التحدي ” .

وتابع : ” والله والله وأنا بعمل الأغاني دي كانت دي نيتي إنها تتحس ويتعمل بيها مش تتسمع بس .. والحمد لله اللي طلبته من ربنا حصل عشان اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب ” .

وأضاف : ” مبروك شباب مصر العظيم .. يارب حياة جديدة كلها خير ونجاح وطموح لا ينقطع .. ربنا يفرح أهاليكم بيكم، انتوا أملنا وانتوا النماذج المشرفة الحقيقية .. الحقيقه اتطلب مني كلمة اقولها للشباب اللي بيتخرجوا بس انا كدا كدا كنت هكتب لكل شبابنا مش اللي بيتخرج بس ” .

وواصل تامر : ” بكتب لينا كلنا اكتروا وخلوا إيديكم في إيد بعض، هفضل اقولها مفيش حل غير إنك تنجح لما بتنجح كل الناس بتقدرك واللي مكانش فاهمك ومصدقك بيصدقك وبيحترمك، لما بتنجح بتبقى قوي ومرغوب فيك، لما بتنجح ربنا بيحبك وبيستخدمك عشان تنفع غيرك ” .

وكتب : ” يا شباب يا جميل متبخلوش على بعض بالنصيحة والكلمة الطيبة وفعل الخير، أي فكر شرير مهما كان كتير لازم يلاقي قصاده فكر خير أكبر وأكتر عشان ننهض ببلدنا ونسلمها لأولادنا أحسن من ما كانت في زمنا ” .

وأكمل : ” هي دي رسالتنا كبشر وكل حد فينا مادام بيصحى من النوم بيلاقي نفسه لسه عايش لازم يعرف إنه لسه مطلوب منه مهام في الدنيا لازم يعملها ويفرح إن ربنا مديله وقت وعمر يحقق فيه ومهما كانت الصعاب إنت لازم تبقى بطل قصة حياتك ” .

واستطرد : ” عمركم سمعتوا عن بطل معندوش معاناة !!؟ مستحيل ،، المعاناة دي اللي هتصنع منك راجل قد المسؤلية وهتبقى بسببها بطل في قصة حياتك ومش عيب تبدأ من الصفر، ياما ناس بدأت من تحت الصفر ووصلوا لأكتر من أحلامهم ” .

واختتم الفنان تامر حسني منشوره : ” انتوا كمان هتوصلوا ، ثقوا في نفسكوا وخلوا يقينكم بالله أقوى شيء ،، صراع الدنيا صراع يقيني، صدق نفسك انت تقدر وانتي تقدري ،، يعلم ربنا أنا بحبكوا قد إيه ونفسي أشوف شباب الوطن كله ناجح وفرحان ومفرح أهله .. مبروك يا أمل مصر ” .