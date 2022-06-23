حقيقة خبر وفاة الفنان رشيد عساف

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

تصدر اسم الممثل السوري رشيد عساف تريند موقع البحث العالمي جوجل منذ ساعات الصباح، حيث تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته بجلطة قلبية، حيث انتشر الخبر وصدم محبوه الذين بدوا بالبحث حول حقيقة الخبر.



تداول محبو الفنان عساف رشيد خبر وفاته، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثير حول ما إذا كان خبر وفاة حقيقي أم خبر كاذب، حيث انتشر من قبل عدة مرات ليخرج الفنان السوري أو أحد أصدقائه أو عائلته لنفي الخبر، ولكن ألا الآن لم يحدث أي تأكيد أو نفي لخبر الوفاة. حيث قيل إنه تعرض إلى جلطة قلبية أدت إلى الوفاة، ولكن إلى الآن لم يخرج مصدر موثوق للتأكد منه على حقيقة الأمر.

وتداول البعض معلومات يقال إنها مؤكدة، أن الفنان بحالة صحية جيدة ولا يوجد أخبار حقيقة عن وفاته، إلا أن خبر الوفاة الهدف منه إثارة الجدل والأذية بشكل عام وإحداث بلبلة لا داعي منها، غير قلق محبيه ومتابعيه في الوطن العربي، وأفراد أسرته وعائلته، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول خبر وفاة الفنان رشيد عساف.

ظهرت موهبة رشيد عساف في التمثيل من خلال مشاركته في الفرق المسرحية خلال دراسته في المرحلة الإعدادية، ثم استمرت موهبته مع الفرق المسرحية بجامعة دمشق. بدأ الفنان رشيد عساف حياته الفنية في السبعينات من خلال مشاركته في المسرح القومي، انتقل بعدها إلى السينما. ومن ثم إلى التلفزيون حيث تتالت أعماله الدرامية، انتسب الفنان رشيد عساف إلى نقابة الفنانين في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 1975.

أكد الفنان رشيد عساف خلال لقاء تلفزيوني عام 2017 أنه كان لديه حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لكنه ألغاه. معتبراً أنه مع بداية الأزمة السورية تم تضخيم دور الفنان وبات يُنظر إليه على أنه شخص قادر أن يحدث انقلاباً في الوضع، مضيفاً أنه "فضّل عدم إعطاء موقف تجاه ما يجري في سوريا وأن يقف في المنتصف ويحاول تقريب وجهات النظر بين المعارضة والموالاة". تنقل الفنان رشيد عساف بين المسرح والسينما والتلفزيون، تنوعت أعماله بين الكوميدي والبدوي والتراجيدي؛ ليحفر بذلك اسمه بين كبار الفنانين لاسيما مع تأديته أدواراً مثل غليص في (رأس غليص) وهارون الرشيد في مسلسل (الأمين والمأمون).