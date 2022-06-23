جيرارد بتلر يعلن عن رغبته في العيش في السعودية

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

صرح النجم العالمي جيرارد بتلر عن رغبته في العيش بـ المملكه العربيه السعوديه، حيث أمضى الفنان فترة تصوير فيلمه الجديد، قندهار داخل مواقع التصوير بالمملكة العربية السعودية، وشعر بالكثير من السعادة والراحة داخل أراضي السعودية.



تناقلت وسائل الإعلام السعودية تصريح خاصاً بالنجم العالمي جيرارد باتلر، عن رغبته في العيش داخل المملكة العربية السعودية، حيث صرح في أحد اللقاءات التليفزيونية له، قائلاً إنه أثناء تصوير مشاهد فيلمه الجديد " قندهار"، كان يمضي الوقت في التجول داخل المملكة والتعرف عليها، حيث قال: "أريد أن أسترخي وأشرب الشاي وسْط الأجواء الجميلة، وسأحضر أصدقائي في المرة المقبلة للتعرف على الجميع هنا".

وكان النجم العالمي متواجداً في الفترة الحالية وتحديداً في منطقة العلا، وهي المنطقة المخصصة لتصوير أفلام الأكشن، حيث أنهى تصوير فيلم قندهار في يناير الماضي، وهو من أوائل الأفلام التي تم تصويرها بالكامل في السعودية بمواقع تصوير حديثة وجديدة، وهو فيلم من إنتاج شركتي Thunder Road Films وكابستون بالتعاون مع شبكة قنوات "إم بي السي".

من المقرر أن يتم توزيع فيلم قندهار من قبل شركة "كابستون"، حيث يتم توزيعه دولياً، حيث يتم عرض مجموعة من اللقطات للمشترين، خلال الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تواجد نجم عالمي في الأراضي السعودية، حيث شارك في حفل ضخم أقيم من قبل شركة Eagle Films في مجمع صالات Vox Cinemas في الرياض؛ لإطلاق فيلم Hunter Killer.

ويعتبر فيلم قندهار واحد من أوائل الأفلام الأمريكية التي تم تصويرها بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، تحت ميزانية كبيرة، حيث تم التصوير في مدينة العلا السعودية، والتي تعد منطقة أثرية تضم الكثير من الآثار السعودية وهي أحد المواقع المدرجة في مواقع التراث العالمي لليونسكو.

حيث تدور أحداث فيلم "قندهار" حول عميل في وكالة CIA يُدعى توم هاريس، يعمل في الشرق الأوسط وتكتشف هويته بشكل مفاجئ، ويتم حبسه داخل منطقة قندهار، لتبدأ رحلته في الهروب عن طريق الصحراء وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، فالفيم من إخراج ريك رومان، ومن تأليف ضابط المخابرات السابق ميتشل لافورتون، حيث كتب هذا الفيلم بحداثة من خلال تجاربه داخل وكالة الاستخبارات في أفغانستان، حيث تم الإعلان عن فيلم قندهار لأول مرة في مهرجان كان السينمائي عام 2020، لتبدأ بعدها شركة الإنتاج بالترويج له.

واستغل النجم العالمي تواجده في السعودية، وقرر التنقل بين بعض من دول الشرق الأوسط، حيث انتقل جيرارد إلى مصر وقضى بها بضعة أيام، في فبراير 2022 المنصرم، وتنقل بين القاهرة والأقصر وأسوان واستمتع بزيارة الأماكن الأثرية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات مرحة له أثناء زيارته، حيث جلس مع العديد من المصريين بملابسهم التقليدية، والتمايل على أنغام أغانيهم الشعبية.

كما عبر النجم البالغ من العمر 52 عاماً، عن حبه الكبير للطعام المصري والملابس المصرية الصعيدية، في أحد الفيديوهات المتداولة، واللافت للنظر أنه الصور لاقت تفاعل كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي على حساب الخاص بالنجم، والتي كان ينشرها باستمرار ويتفاعل معاها محبوه حول العالم، حيث قضى الإجازة وسط شوارع مصر وبين شعبها.

ومن قائمة الدول التي حرض جيرارد على زيارتها هي دبي، حيث زارها النجم العالمي في أبريل عام 2015، وكانت الزيارة كونه سفير لمجموعة عطور BOSS BOTTLED INTENSE في المنطقة، حيث حرص على الزيارة متجر باريس غاليري في دبي مول، احتفالاً بعطور بوس BOSS Par fums وعطر BOSS BOTTLED INTENSE والذي تم إطلاقه حينها.

حيث عبر عن زيارته لدبي وتحدث عن حياته الشخصية وعن فرحته بقضائه طوال هذه الفترة في الشرط الأوسط بين شعوبها، وقال خلال مقابلته بمجلة سيدتي: "أنا مسرور جداً لأنني في دبي، وأحب أن آتي إلى هنا كثيراً، كما أحب ثقافة دبي ودفئها؛ فدائماً أشعر بشيء خاص هنا؛ فهي جداً هادئة والجميع لبق ومهذّب، وأنا سعيد لوجودي هنا على الرغم من أنها فترة قصيرة".