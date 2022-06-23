هيفاء وهبى تنشر صورًا من داخل منزلها والمتابعين: "هو ده الصباح ولا بلاش"

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عدة صور من داخل مطبخ منزلها ، وظهرت النجمة اللبنانية في اطلالة مبهرة بكامل شياكتها وأناقتها أثناء تناولها فنجان من القهوة ، واشاد متابيعها بجمالها وجمال منزلها ،وعلق البعض . يا صباح العنب . صباحنا فل والآخرون كانت تعليقاتهم " هو ده الصباح ولا بلاش "".



يذكر ان انتهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان " قاعدة بتفرج" من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب، وتنوى طرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك تزامنا مع بداية موسم الصيف.

وفى سياق مختلف تنتظر النجمة اللبنانية هيفاء وهبى استئناف تصوير مشاهدها فى فيلم "رمسيس باريس"، وانتهى صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا، والتى استغرقت أكثر من أسبوعين تصوير هناك.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدورأحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.