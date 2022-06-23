كريستيان بيل:لم أكن اعرف عالم MCU وتايكا وايتيتي ساعدنى فى رسم ملامح الشخصية

محمد الفلاح - الخميس 23 يونيو 2022

أشار الممثل العالمى كريستيان بيل البطل المنضم حديثا إلى فيلم Thor: Love and Thunder بـ شخصية Gorr the God Butcher، في أخر حوار له قائلا:" لم أكن أعرف شيئا عن عالم MCU، ولكى ابدأ في العمل على الفيلم بدأت البحث عن هذا العالم"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " gamesradar".



وتابع بيل حديثه قائلا:"خلال تصوير فيلم Thor: Love and Thunder كنا نتبع أفكار تايكا وايتيتي المخرج، وبالرغم من اننا لم نتمكن من القيام ببعض الأشياء ألا أننا بذلنا جهدنا في ذلك".

وأنهى بيل حديثه قائلا:" انا لم أكن اعرف أي معلومات عن الشخصية التي سأقوم بتقديمها، ألا أن وايتيتى ساعدنى كثيرا في رسم منظور جديد للشخصية التي تقدم لأول مرة".

المقرر أن يصل بداية من يوم 8 يوليو المقبل بـ دورالعرض المختلفة حول العالم، وظهر بالصورأهم أبطال العمل الجديد منهم كريس هيمسوورث، وناتالي بورتمان.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم تايكا وايتيتي بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.