كورال شيكاغو للأطفال يغنون "يامحروسة" لـ نسمة محجوب داخل دار الأوبرا..فيديو

القاهرة - سامية سيد - قام 3 أعضاء في كورال شيكاغو للأطفال بغناء مقطوعة من أغنية "يامحروسة"، لـ المغنية المصرية نسمة محجوب في لقاء حصرى لـ الخليج 365، وهم ويتنى شيرتلف، وجريتشن ستيل، وايدن شاونج.

وكشفوا في لقاء خاص لليوم السابع أنهم دائما كانوا يريدون القدوم إلى قارة أفريقيا، خاصة وأن ستيل أمريكية من أصول أفريقية، ووجودهم في مصر خاصة مع أصدقائهم المقربين يعطيهم المزيد من الإلهام، وفرصة التواصل والتعرف على الثقافات المختلفة من خلال الموسيقى كل ما يريدونه.



لميس محمد مع كورال شيكاجو للأطفال

وقام الثلاثة أعضاء بـ إنهاء الفيديو بـ "السلام عليكم وشكرا"، بالمصرية، وذلك بعد أن احييوا حفلا بـ دار الأوبرا المصرية بـ مشاركة المغنية المصرية نسمة محجوب.

وأضافت شيرتلف في حديثها إلى الخليج 365 أن تجربة الغناء أمام الجمهور المصرى باللغة المصرية أضافت لها، خاصة مع محاولات تعلم اللغة العربية التي لم تكن سهلة على الإطلاق ولكن ساعدتهم المغنية المصرية نسمة محجوب في تعلمها خلال الاستعداد للحفلة.

وأكدت ستيل في حديثها مع الخليج 365 أنها لطالما أرادت أن تأتى إلى قارة أفريقيا خاصة، وتعلم اللغة المصرية بالرغم من صعوبته ألا أن الأمر كان ممتع واحتاج الكثير من التدريبات على الكلمات، ولكنها ممتنة وسعيدة لـ تعلم اللغة العربية والغناء بها أيضا، كما أن نسمة محجوب ساعدتنا كثير جدا في الغناء والتعلم وكانت من اكثر الأشخاص الداعمين لنا خلال فترة التدريب على اغانيها، كما انها شخص لطيف وطيب وعاملتنا برقة وحب كبيرين، وتعلمنا منها كثيرا، كما أن صوتها من أحلى وأرق الأصوات التي استمعت لها.

أما شاونج قد صرح مؤكدا انه أراد أن يأتي إلى مصر منذ الصغر خاصة وأنه قام بـ عمل الكثير من المشروعات حول الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ذلك كان تعلم اللغة العربية صعب بشكل كبير من جهتى، خاصة وأننى واجهت صعوبة في تعلم اللغة الأنجليزية في الأساس، ونسمة محجوب كانت ملهمة كبيرة لى أثناء تعلم الأغانى، وكانت تشرح لنا معانى الكلمات لكى نتعلم نطقها سريعا، وهذا لأنها تفهم أغانيها جيدا، وبالتالي هي تريد من الجميع أن يكونوا كذلك.

وقامت نسمة بـ غناء مجموعة مختلفة من الأغانى بـ صحبة الفريق، منها أغنية "يا محروسة"، وأغنية You Will Be Found، واختتمت الحفلة نسمة الحفل بـ أغنية "كل شمس وليها ظل" التي أشعلت من خلالها حماس الفرقة والحاضرين بـ دار الأوبرا.

وتجمع المنظمة غير الربحية بين شباب متنوعين للاحتفال بإنسانيتهم ​​المشتركة، 60 مراهقًا من شيكاجو متحمسون للتواصل مع شعب مصر من خلال الموسيقى.