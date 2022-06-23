شكرا لقرائتكم خبر عن أش أ :"اللى سرق حاجة يرجعها" يعيد مصطفى شعبان إلى السينما بعد غياب 12عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مصطفى شعبان بدء تحضيرات فيلمه الجديد "اللي سرق حاجة يرجعها" الذي يعود به للسينما بعد غياب 12 عاما، حيث قال شعبان، في تصريح صحفى اليوم الخميس إن اسم الفيلم مؤقت وهو من إخراج مجدي الهواري، ويجرى الاستعداد له واختيار طاقم الممثلين، مشيرا إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي رومانسي.

وأضاف مصطفى شعبان أن تصوير الفيلم سيتم في عدد من الدول الأوروبية، ومقرر عرضه العام المقبل 2023، مشيراً إلى أن البطلة أمامه ستكون ممثلة أجنبية حيث يجرى اختيار الفنانين المشاركين في البطولة قبل تحديد موعد انطلاق التصوير.

ورحب مصطفى شعبان بالمشاركة في أي عمل يعرض على المنصات الرقمية بشرط وجود القصة المناسبة، مشيرا إلى أن المنصات ما زالت حديثة العهد، لذلك لم يتأخر كثيرا في الدخول إلى هذا العالم.

وكان أخر أعمال مصطفى شعبان فيلم "الوتر" الذي تم إنتاجه عام 2010، وجسد خلاله دور ضابط يكشف جريمة قتل غامضة، بطولة غادة عادل وأحمد السعدني وأروي جودة وسوسن بدر وإخراج مجدي الهواري.

وقدم مصطفى شعبان في شهر رمضان الماضى مسلسل "دايما عامر" وشارك في بطولته لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى