شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق بعد حفلها الأخير بموسم جدة: شكرا للجمهور السعودى على الحفاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مى فاروق عن سعادتها بنجاح حفلها ضمن حفلات موسم جدة الترفيهى، وحفاوة استقبال الجمهور السعودى، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدد من صورها بالحفل، وكتبت عليها:"حقيقةً سعدت جداً بلقائى مع جمهورى الغالى جداً فى حفلة موسم جدة لهذا العام، شكراً جزيلا على الحفاوة والاستقبال واحترافية التنظيم والإدارة.. بحبكم".



مى فاروق فى حفلها بجدة

مى فاروق فى حفلها بجدة

بوست مى فاروق

كانت المطربة مى فاروق قد حلت مؤخراً ضيفة على تليفزيون الخليج 365 وقالت إنها اختارت الغناء في لون غنائي "ثقيل" بالغناء لأم كلثوم ووردة، مضيفة: "أم كلثوم لم تضرنى، لكن كثيرون لا يحبون خروجى عن أغانيها.. الناس وثقت فى أوى فى المنطقة دى، وشايفين إنى من أفضل الناس اللى بيغنوا للزمن الجميل، لكن مفيش مطرب بيغني لغيره طول العمر.. أم كلثوم ظلمتني شوية.. وبحاول أرضى الجميع".

وتابعت مى فاروق: "ما خدتش حقي من الشهرة والنجاح والفلوس.. بكل صراحة لا.. لكن الفلوس مش كل حاجة، وأكتر لقب بيفرحني لقب المطربة، وربنا أعطاني موهبة استحق عليها الكثير".