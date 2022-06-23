في الذكرى ال 11 على وفاة إبنته .. هاني شاكر : ” جزء كبير جوايا مات

كتب امير فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 02:43 مساءً - استضافت الإعلامية ” إنجي أنور ” في حلقة أمس الأربعاء من برنامجها (مصر جديدة) الفنان ” هاني شاكر ” تزامنا مع الذكرى ال 11 لوفاة إبنته ” دينا ” التي رحلت عن عالمنا في 22 يونيو 2011 .

وتحدث الفنان هاني شاكر عن صعوبة ذكرى هذا اليوم عليه وعلى زوجته و” شريف ” زوج إبنته الراحلة وأبنائها وكل الأسرة متوجها لها بالدعاء .

وبسؤاله عن الأغاني التي قدمها لإبنته دينا مثل أغنية (برواز صورتك) و (صعب جدا) قال : ” عملت والله كام غنوة بس بقيت معرفش اغني الأغاني دي تاني .. الحاجات اللي اتقالت في وقت من الأوقات صعب انها تتقال تاني ” .

وتابع : ” صعب جدا كانت بعد يا حبيبتي ما رجعنا من باريس وكانت الحمد لله ابتدت تتحسن .. فصعب جدا دي من الأغاني اللي استحالة تتغنى بتأرخ الموقف ” .

وعلق هاني شاكر على اختلاف حياته بعد رحيل إبنته قائلا : ” فيه حاجة جوايا ماتت، فيه جزء كبير من جوايا مات .. وبحاول على أدم ما اقدر الناس مالهاش ذنب إذا كنت زعلان أو مش زعلان أو حزين .. الحزن في القلب ” .

وأضاف : ” القلب اللي اتكسر، ربنا ما يكسر قلب حد ابدا ويارب ما حد يشوف حاجة وحشة ابدا في ولاده لإن ده اختبار صعب من ربنا والحمد لله ربنا ادانا القدرة على إننا نستحمل ونكمل ونصبر على قضاء الله وقدره ” .