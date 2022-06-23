أنغام : ” كسفتنا الله يكسفك “

كتب امير فتحي في الخميس 23 يونيو 2022 02:43 مساءً - شنت الفنانة ” أنغام ” هجوما لاذعا على الداعية الإسلامي ” مبروك عطية ” معربة عن استيائها من تعليقه على حادثة مقتل الفتاة ” نيرة أشرف ” طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها طعنا وذبحا أمام بوابة الجامعة لرفضها الزواج منه .

حيث طالب مبروك عطية الفتيات والنساء بأن يصبحن ك ” القفة ” على حد وصفه أثناء تواجدهن بالشارع وارتداء الحجاب والملابس الواسعة لحماية أنفسهن من التعرض لمثل ما تعرضت له نيرة أشرف .

وعلقت أنغام على حديث مبروك عطية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر قائلة : ” عيب تكون مصري وعيب جدا تتحسب علي الأزهر الشريف، قفة .. مصر حرة، تحيا مصر، وسيدات مصر أحرار. ومش هذكر إسمك، كفاية القفة، كسفتنا الله يكسفك ” .

وكان قد تصدر هاشتاج (محاكمة مبروك عطية) مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وطالب المتابعون بمحاكمته على تصريحاته التي اعتبرها البعض تحريضا على المرأة .. ليخرج بعد ذلك الداعية الإسلامي معلنا اعتزاله الظهور الإعلامي .