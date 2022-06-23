شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: أجريت عملية لإزالة خراج.. واضح إن العين صابتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حورية فرغلى لـ"الخليج 365" عن اجرائها عملية جراحية لإزالة خُراج موضحة: "أنا لسه خارجة من المستشفي كنت بعمل عملية إزالة خراج، الظاهر إن العين صابتنى، والبعض مركز معايا بدون داعى"، حيث تقصد خروج شائعات حول ارتباطها وهو ما نفته لـ ”الخليج 365” وأكدت أنها في حالة ارتباطها ستعلن للجميع.

وفى سياق مختلف أوضحت فرغلى أنها تعاقدت على بطولة مسلسل "المدينة الجامعية"، وهو مسلسل من 10 حلقات ومقرر بدء تصويره خلال شهر يوليو المقبل، كما تنتظر عرض الجزء الثالث والأخير من مسلسل "أيام" خلال الفترة المقبلة، بعد عرض أول جزأين كل جزء من 15 حلقة قبل شهر رمضان الماضى.

يذكر أن مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

تدور أحداث المسلسل فى اطار دراما شعبية، حول عبير (شيرى عادل ) التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في اﻻستيلاء على ثروته.