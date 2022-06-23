شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يلمح للاعتزال: إذا لم أجد ما يستحق أن أقدمه سأبتعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي براد بيت، في مقابلة جديدة مع مجلة GQ البريطانية، أنه يخطط لاعتزال الفن، وأشار إلى أنه شهد تحولا في المرحلة الأخيرة من حياته المهنية بعد إغلاق Covid-19، قال: "أنا أعتبر نفسي في مرحلتي الأخيرة"، معترفًا أنه على وشك التقاعد بعد أكثر من 30 عامًا في صناعة الترفيه، وتابع: " إذا لم أجد ما يستحق أن أقدمه، فسأبتعد بطريقة ما".



براد بيت

وكان قد تحدث الممثل العالمى براد بيت بصراحة عن علاقته بخطيبته السابقة الممثلة العالمية جوينيث بالترو، وذك بعد أكثر من عام على انتهاء علاقتهما، وكيف يرى بيت أنهما "جميلان" لـ كونهما أصدقاء إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " independent".

براد بيت وجوينيث بالترو

حيث أعلن بيت عن علاقتهما كـ أصدقاء حتى بعد فسخ الخطوبة التي جمعتهما، في الفترة ما بين 1994 إلى عام 1997، وذلك بعد أن كشفت بالترو في مقابلة سابقة لها أن والدها الراحل بروس بالترو، الذي توفي في عام 2002، كان من أكبر المعجبين بـ بيت، وعلاقته بـ ابنته.

وصرحت بالترو قائلة :"لن أنسى أبدًا أبى عند خطوبتى بـ بيت عندما جاء لى وعينيه مليئة بالدموع وأشار إلى أنه عرف معنى أن يكون له ولد عندما كنت مخطوبة لـ بيت".

أما بيت فأكد قائلا:" أنه جميل أن تحافظ على علاقتك بـ أشخاص مقربين منك بعد انتهاء العلاقة بينكما مهما كان نوعها".