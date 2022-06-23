شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى بعد إصابتها بكورونا: بتألم وخايفة جدًا ادعوا لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الفنانة اللبنانية رزان مغربى، من إصابتها بفيرس كورونا، حيث أكدت لـ"الخليج 365" أنها خائفة جدا من الفيروس مشيرة إلى أنها لم تتخيل أن الاصابة بفيروس كورونا صعبة بهذا الشكل، وطلبت من كل محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء وتخطى هذه الأزمة الشديدة على حد وصفها".

وأعلنت رزان مغربى اصابتها بفيروس كورونا أول أمس الثلاثاء، من خلال خاصة ستورى حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركتها فى حفل النجم اللبنانى راغب علامة حفله الغنائى فى مصر حيث قدمت رزان الحفل وهنأته بعيد ميلاده على خشبة المسرح.

وتنتظر رزان بدء تصوير فيلم "بنات رزق" الذى تعاقدت على المشاركة فى بطولته مؤخراً حيث تقدم شخصية جديدة عليها بها أكشن وكوميديا في نفس الوقت، والفيلم فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث العمل حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة، ومع تتابع الأحداث تعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن مرة أخرى لكي تقوم بعملية سطو.

كما تنتظر رزان عرض مسلسل "وعد الشيطان" الذى انتهت من تصويره قبل شهر رمضان الماضى، وتشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى، وضيفة الشرف نيللى كريم ومن إخراج البريطاني كولين تيج،