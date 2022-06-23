شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تنتهى من تصوير أغنية بعنوان "حفلة" وتطرحها هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي من تصوير أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان "حفلة" والأغنية كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وإخراج فادى حداد، وصورت نوال الأغينة في لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الأستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية لاسيما وأن الأغنية تحمل الايقاعي الموسيقى السريع ومقرر طرحها فى الصيف الجارى.

وحلت نوال الزغبى مؤخراً ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز وكشفت عن جمال صوت والدتها وعمتها وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة".

وأضافت نوال: "بالنسبة لوردة فهى فنانة كبيرة وأنا مغرمة بصوتها وبشخصيتها منذ صغرى، وكنت بمجرد معرفة أن لها حفل في شم النسيم، بكون في انتظارها أمام التليفزيون ببقى مستنية على التليفزيون ومبهورة فيها، وفى إحدى المرات حضرت حفلة لها وغنت مالى وأنا مالى ومن وقتها حفظتها، وأما أصبحت فنانة كنت أحب أعيد بصوتى هذه الأغنية".

وروت نوال الزغبى أول موقف بعد شهرتها في مصر، وقالت: "بعد ما غنيت (عاوزة الرد) و(مين حبيبى أنا)، طلعت بليالي التليفزيون حفلة وانقلبت حياتى بمصر، حسيت إنى مش قادرة أمشى في الشارع، وكنت فرحانة جدا وحسيت إنى في بلدى التانى لأن الشهر في مصر غير، وبعدها انشهرت في لبنان وكنت صغيرة وقتها ولم أستوعب ما حدث لى".