شكرا لقرائتكم خبر عن "سينما يوسف شاهين" فى ندوة بمكتبة المستقبل بمصر الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الخامسة مساء اليوم الخميس، ندون بعنوان "سينما يوسف شاهين" من تنظيم مكتبة المستقبل، إحدى منصات المعرفة بجمعية مصر الجديدة، وذلك من خلال البرنامج الثقافي الذي تنفذه المكتبة في شهر يونيو الجاري، وتدور محاور الندوة حول يوسف شاهين والبدايات، الأفكار عنده، ولماذا هي سينما مختلفة، يقدم الندوة الكاتب والناقد الفني الدكتور عمر توفيق.

وقدم المخرج يوسف شاهين العديد من الأعمال الفنية التي تعد علامة في تاريخ السينما المصرية، وعلى الرغم من أنه أخرج حوالي 40 فيلما فقط، إلا أن 12 منها دخلوا ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، حيث بدأ مشواره في عالم الإخراج بفيلم "بابا أمين"، والذي عُرض عام 1949 أما أفلامه التي دخلت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري هي:

فيلم "الأرض" عام 1970 ، "باب الحديد" عام 1958، "الناصر صلاح الدين" عام 1963، "صراع في الوادي"، "إسكندرية ليه" عام 1979، "العصفور" عام 1974، "عودة الابن الضال" عام 1976، "المهاجر" عام 1994، "الاختيار" عام 1971، "جميلة" عام 1953، "ابن النيل" عام 1951، "حدوتة مصرية" عام 1982.

وُلد المخرج يوسف شاهين لأسرة كاثوليكيةٍ متوسطة الحال في 20 يناير 1926، في مدينة الإسكندرية، وكافحت عائلته لتعليمه في أفضل المدارس والجامعات، حيث نال شهادته الثانوية من كلية فيكتوريا الخاصة، وبعد تخرجه من جامعة الإسكندرية انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقضى عامين في معهد باسادينا المسرحي في دراسة فنون المسرح.