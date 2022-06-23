شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملخص مشاركة النجمة إلهام شاهين فى مهرجان جربة بتونس وتكريمها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إلهام شاهين في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان جربة السينمائي بتونس الذي أقيم 20 يونيو الجارى وتنتهى فعالياته اليوم الخميس، حيث تم تكريم الهام شاهين وعدد من الفنانين المصريين منهم حمادة هلال وبشرى والمخرج خيرى بشارة في حفل الافتتاح الذى حضره أيضاُ هيدي كرم والمخرج أحمد أنور والمخرج عمر زهران والطفل محمد أسامة مطرب أغنية "الغزالة رايقة"

وعرض المهرجان فيلم "حظر تجول" الذي تقوم ببطولته الهام شاهين، إضافة إلى عدد آخر من الأفلام المصرية، منها "الكاهن" بطولة اياد نصار ودرة، و"ماما حامل" بطولة ليلى علوي، و"من أجل زيكو" بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز، و"العنكبوت" للنجم أحمد السقا ومنى زكى

وحرصت النجمة إلهام شاهين على نشر صوراً على حسابها بموقع "انستجرام" من مشاركتها في فعاليات المهرجان بداية من حفل الافتتاح وتكريمها بصحبة المخرج خيرى بشارة، وكذلك شاركت بصور من جولتها السياحية في شوارع جربة وجزيرة الأحلام بصحبة الفنانين المصريين المتواجدين هناك

وتم تكريم إلهام شاهين مؤخراً عن مشوارها الفني في حفل على مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا بتنظيم من ملتقي القاهرة للسينما والدراما العربية، تحت عنوان " كيف تصنع التاريخ.. خلطة إلهام " وذلك بحضور كلا من الفنانة بشرى، والمخرج محمد عبد العزيز، والإعلامية هالة سرحان، والفنان ماجد المصري، والفنانة جومانا مراد.

يذكر أن ألهام شاهين قدمت آخر أعمالها مسلسل "بطلوع الروح" من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل منة شلبى، أحمد السعدنى، محمد حاتم، عادل كرم، ديامون بو عبود، أيمن عزب، عزت زين، دارينا الجندى، ريم نصر الله، محمود فارس، وتأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكرى.



افتتاح مهرجان جربة بتونس



النجمة الهام شاهين



الهام شاهين تلتقط صورة بعدسة حمادة هلال



الهام شاهين فى افتتاح المهرجان



الهام شاهين فى افتتاح مهرجان جربة



الهام شاهين مع الطفل محمد اسامة



الهام شاهين مع الفنانين المصريين فى تونس



الهام شاهين مع الفنانين المصريين فى مدينة جربة



الهام شاهين مع وفد الفنانين المصريين فى تونس



الهام شاهين مع وفد الفنانين المصريين فى جولة سياحية تونس



الهام شاهين وبشرى وهيدى كرم