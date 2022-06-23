مهند الحمدي في “السوق السوداء”.. محاولة لنقل الواقع كما هو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حكاية جديدة تحمل اسم “السوق السوداء”، بطلها الفنان السعودي مهند المحمدي، وتحكي قصة خلطة شبابية فريدة من نوعها، بعمل درامي مهم، يطرح مجموعة من القضايا الاجتماعية، أغلبها لم يطرح سابقاً في الدراما العربية، في محاولة جادة لنقل الواقع كما هو، دون تحسين أو تجميل.

ومسلسل “السوق السوداء”، يشكل استمراراً لنجاحات مهند، إذ سبق له أن قدّم عدّة أعمال لاقت نجاحاً كبيراً، نذكر منها: “جمان”، و”وصية بدر”، و”دفعة بيروت”.

و”السوق السوداء” من تأليف أحمد عادل، وإخراج إيلي حبيب، ويشارك به كذلك كل من رشا بلال، ودوجا حجازي، ورودريغ سليمان، وإيلي متري، وغنوى محمود، وغيرهم.

من جانب منفصل، سبق أن تصدر الممثل السعودي مهند الحمدي حديث الشارع السعودي، واتهم بتعمده إثارة الجدل منذ إعلان خطبته وعارضة الأزياء اللبنانية فرح مراد، العام الماضي.

ورد الحمدي على هذه الاتهامات أواخر الشهر الماضي، خلال ظهوره بإحدى المقابلات التلفزيونية، قائلاً إن الأمر بدأ منذ إعلان نبأ خطوبته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورة تجمعه مع خطيبته فرح مراد، مؤكداً أنه نشر الصورة كأي شخص عادي يعلن خطوبته، ولم يكن يتقصد إثارة الجدل حوله.

وأضاف في المقابلة: “احنا ما أثرنا جدل، كل ما حدث أني إنسان حبيت التمثيل وطبيعي صرت مشهور، ونشرت على السوشيال ميديا إني خطبت وصار الموضوع ترند، ولم أكن ذلك”.

وكذلك، أكدت عارضة الأزياء الشهيرة أنهما لم يقيما حفل خطوبة، وهو الأمر الذي يؤكد عدم تعمدهما إثارة الاهتمام حولهما.

فيما برزت بطلة “السوق السوداء”، رشا بلال، خلال دراما رمضان الماضي في ظهورها بمسلسل “العائدون” بدور إحدى الفتيات المنتميات إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

ووصفت رشا دورها بهذا المسلسل، في تصريحات صحافية سابقة، قالت فيها: “شخصية (هند) كانت مغرية لأي ممثل إنه يعملها، وأنا أعرف بنات من الشخصيات دي زي هند بالظبط، وأحياناً كنت بتعاطف معاهم، وأحيانًا أخرى بعترض على اللي بيعملوه، وكان الدور تحدي بالنسبة لي لأني بعيدة كل البعد عن شخصية (هند)، وعن البيئة التي تعيشها وطريقة تفكيرها”.

كما وصفت دورها كفتاة من “داعش” بأنه شكل تحدياً خاصاً لها، كونها فنانة سورية عانت الكثير من ظلم هذا التنظيم الإرهابي.