نوال الزغبي في “حفلة” استثنائية قريبًا.. مفاجأة الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي مساء أمس الأربعاء من تصوير أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان “حفلة”، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بتعاون هو الرابع بينهما.

الأغنية استثنائية، تحمل النمط الموسيقي الايقاعي السريع، وتُقدم من خلالها نوال الزغبي ستايل غنائي جديد عليها، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم.

صُورت أغنية “حفلة” على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، واستغرق التصوير يومين، اليوم الأول داخل الاستديو، واليوم الثاني على البحر وسط أجواء حماسية تُوحي بمفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.

ومن المُقرر طرح أغنية “حفلة” خلال فصل الصيف عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على “يوتيوب”، ومنصة انغامي بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما قبل أسابيع قليلة.